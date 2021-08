Samp-Milan: Gabbiadini cerca il primo gol con la maglia blucerchiata

Sampdoria Milan, Manolo Gabbiadini cerca il primo gol con la maglia blucerchiata contro i rossoneri: un tabù da abbattere

Un solo assist in carriera per Manolo Gabbiadini contro il Milan. Un vero e proprio tabù il gol per l’attaccante della Sampdoria quando si trova davanti i rossoneri. Sia nella sua prima parentesi in blucerchiato, sia in questa seconda avventura Gabbiadini non ha mai trovato la prestazione convincente.

L’obiettivo dell’attaccante, dopo il campionato scorso che lo ha visto ai margini per colpa dell’infortunio, è partire subito con il piede giusto. D’Aversa dovrebbe schierarlo proprio dietro a Fabio Quagliarella tra Jakub Jankto e Antonio Candreva, una posizione che non lo valorizza al cento per cento. Migliore quando agisce come esterno d’attacco.