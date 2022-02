Salernitana Milan, seconda esclusione consecutiva per Kessie

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Frank Kessie partirà dalla panchina contro la Salernitana nella gara di questa sera: l’ivoriano non sta vivendo un momento facile

Stefano Pioli ha deciso di non far partire titolare Frank Kessié per la gara di questa sera contro la Salernitana, confermando in mezzo al campo la coppia Tonali-Bennacer e preferendo Brahim Diaz nel ruolo di trequartista.

Il centrocampista ivoriano, date le tante voci dell’ultimo periodo sul suo futuro, non sta vivendo un momento facile. Chssà che Pioli non decida di inserirlo a gara in corso.