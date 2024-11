Sala deciso sul nuovo stadio: «Ultima chance per Milan e Inter: l’obiettivo sulle tempistiche è questo!»

Le parole del sindaco Sala sul nuovo stadio di Milan e Inter: l’obiettivo è di concludere tutto entro l’estate del 2025

Le dichiarazioni del sindaco Sala sul nuovo stadio di Milan e Inter, riportate da Daniele Mari su X.

PAROLE – «Questa è l’ultima chance, l’obiettivo è quello, se le squadre confermano, di arrivare ad una conclusione del tutto prima delle vacanze dell’anno prossimo, quindi diciamo formalmente la cessione di stadio e aree prima delle vacanze estive del 2025. Mostriamo alle squadre i valori dell’Agenzia delle Entrate e vediamo quello che si può fare. Il valore dell’area lo vediamo con le squadre adesso».

« Io non avevo intenzione di parlare perché stavamo ancora guardando le carte, poi ha parlato Scaroni e allora volevo spiegare. Se poi da questo devono nascere polemiche….saró in Consiglio a breve. Se Scaroni non fosse uscito, io ne avrei parlato con calma. I milanesi su questo si aspettano delle risposte, io sto per darle. Se invece la risposta deve essere un continuo distinguo e dibattito…».