Milan Torino, ruolo INEDITO per Saelemaekers: continuano gli ESPERIMENTI di Fonseca, tutti i dettagli

Giocherà come terzino sinistro Salemaekers in questo Milan Torino che dà il via alla prima giornata di campionato dei rossoneri di Fonseca. Il belga è molto duttile e per questo motivo, il tecnico portoghese lo schiera al posto di Theo Hernandez in una formazione sicuramente molto offensiva. Il belga riuscirà a mostrare le sue qualità anche in quella zona del campo?

MILAN: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic.