Saelemaekers: «Siamo consapevoli di una cosa importante»

Saelemaekers, molto deluso dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ha spiegato come tutto si deciderà nelle prossime gare

Saelemaekers, intervistato nel post-partita dai microfoni di Sky Sport, ha analizzato la sconfitta con il Sassuolo concentrandosi poi sul futuro e sulle prossime gare, a partire da quella di lunedì con la Lazio:

«Nella partita di oggi avevamo sicuramente approcciato bene, abbiamo giocato un grande primo tempo e avevamo anche trovato il goal che in queste partite è sempre molto importante. Nel secondo tempo è mancata la lucidità. Corsa Champions? Sappiamo che il campionato italiano è molto duro e sarà una lotta fino alla fine, noi dobbiamo pensare partita per partita a partire da quella con la Lazio. Ibra? Per noi è fondamentale, speriamo possa tornare presto in campo».