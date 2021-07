Saelemaekers, Il Milan continua la ricerca di profili funzionali al gioco di Stefano Pioli. Si fa avanti una soluzione interna

Il Milan continua la ricerca di profili funzionali al gioco di Stefano Pioli. C’è ancora tempo per mettere a segno gli ultimi colpi, tuttavia si cercano anche soluzioni alternative.

In caso di arrivo di esterno alto d’attacco, il mister potrebbe prendere in considerazione di arretrare Saelemaekers a terzino, in alternativa a Davide Calabria. In questo caso non servirebbe più l’acquisto di un terzino destro.