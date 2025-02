Saelemaekers, che rimpianto per il Milan: che numeri con la Roma!

Saelemaekers in gol anche in Roma Monza! I numeri della stagione del belga sono davvero interessanti. Rimpianto per i rossoneri

Nel Monday night della ventiseiesima giornata di Serie A si è reso ancora una volta protagonista Alexis Saelemaekers. Il belga ha realizzato il gol del vantaggio per la Roma contro il Monza con un tiro a giro di sinistro dal limite dell’area.

L’ex Milan è salito a 5 gol in campionato in 15 partite giocate. Tra le fila rossonere solamente in due hanno fatto meglio dell’esterno andato in prestito ai giallorossi, ossia Reijnders e Pulisic.