Saelemaekers Roma l’ultima IDEA del mercato Milan: quanto può incassare il club dalla sua cessione. La CIFRA

Saelemaekers Roma l’ultima IDEA del mercato Milan: quanto può incassare il club rossonero dalla sua cessione. La CIFRA

Spunta l’ipotesi Roma per Alexis Saelemaekers, esterno d’attacco rientrato alla base dopo l’ottima stagione in prestito nel Bologna di Thiago Motta. Fonseca lo terrebbe volentieri in rosa ma potrebbe nascere un’interessante operazione.

L’idea del club rossonero sarebbe infatti quella di inserire il belga (valutato circa 10 milioni di euro) come contropartita tecnica gradita ai giallorossi nell’affare che potrebbe portare al Milan Tammy Abraham. Lo riporta il Corriere dello Sport.