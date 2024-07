Saelemaekers via dal Milan, il belga VALUTA il futuro: l’IDEA del club rossonero

Tra i possibili addii al calciomercato Milan potrebbe esserci quello di Saelemaekers. L’idea del club e la volontà del belga

Rebus futuro per Saelemaekers. L’idea del Milan resta quella di una cessione e le cifre dell’operazione, dopo un anno vissuto al top e che ha riportato il Bologna in Champions League, sono inevitabilmente più alte rispetto a quanto pattuito soltanto un anno fa con il club emiliano. La richiesta è oggi di almeno 20 milioni di euro.

Come riportato da Calciomercato.com ha un contratto in scadenza 30 giugno 2026 con il Milan ed è anche disposto a rimanere a disposizione di Fonseca per giocarsi le sue carte.