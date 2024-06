Saelemaekers Milan, il belga TORNA in rossonero per partire: lo VUOLE quel club di Serie A. Ecco di chi si tratta: le ultime

La decisione del Bologna di non esercitare l’opzione per il riscatto per Alexis Saelemaekers ha in parte spiazzato il mercato Milan, che si aspettava che i rossoblù avrebbero acquistato a titolo definitivo il calciatore dopo la stagione positiva in prestito. Ma così non è stato, così il belga tornerà a Milanello ma solo per poco: è destinato ad essere ceduto nuovamente.

Come riferisce TMW, il calciatore potrebbe seguire le orme di De Ketelaere e andare anche lui all’Atalanta. Il suo acquisto permetterebbe alla Dea di avere ancora più alternative nel reparto offensivo, potendo puntare con continuità sul 3-4-3.