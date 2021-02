Saelemaekers in affanno, Pioli pronto a rilanciare Castillejo

Saelemarkers è apparso giù di tono nelle ultime uscite: Castillejo è pronto a partire titolare con la Stella Rossa e non solo

Potrebbero cambiare, almeno nell’immediato, le gerarchie della fascia destra del Milan. Saelemaekers, molto al di sotto dei suoi standard nelle ultime uscite, potrebbe rifiatare e lasciare spazio a Samu Castillejo.

LO SPAGNOLO SCALPITA – Il numero sette rossonero sembra molto in palla in questo periodo e sia la sua prestazione giovedì scorso a Belgrado che l’ingresso nel derby di domenica sono apparsi molto convincenti. Con la Stella Rossa toccherà ancora a lui ma anche per la gara con la Roma Castillejo sembra oggi in vantaggio per partire dall’inizio.