Saelemaekers, così non va: il belga si è smarrito sul più bello

Alexis Saelemaekers è apparso irriconoscibile negli ultimi mesi: la cessione a giugno sembra essere la soluzione più congeniale

Alexis Saelemaekers è stato certamente il peggiore in campo nella sfida di venerdì sera contro il Genoa. Schierato dal’inizio da Stefano Pioli al posto di Junior Messias, il belga non ha saputo ripagare la fiducia con una gara sottotono e ricca di errori tecnici.

Dal post rinnovo, il classe ’99 si è smarrito non riuscendo a replicare quanto di buono fatto nel primo anno e mezzo in rossonero. Serve un deciso cambio di marcia nell’ultimo mese di stagione per evitare una cessione che oggi appare francamente molto probabile.