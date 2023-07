Saelemaekers può lasciare il Milan! Agenti già al lavoro: le novità

Saelemaekers può lasciare il Milan nel corso di questa sessione di calciomercato! Agenti già al lavoro: le novità

Sono ore frenetiche in casa Milan, con i rossoneri impegnati non solo per quanto riguarda le entrate (tra tutte l’arrivo di Musah dal Valencia) ma anche per le uscite.

Tra queste potrebbe rientrare anche quella di Saelemaekers. Come riportato da Calciomercato.com, alcuni intermediari sono al lavoro per portare una proposta ai rossoneri.