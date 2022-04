Saelemaekers stecca ancora, solo 5 in pagella: «Un mare di errori». Altra prestazione sottotono per il belga

Nonostante la vittoria, prosegue il periodo negativo di Alexis Saelemaekers.

GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Un bel pallone per Giroud in mezzo a un mare di errori. Quelli che scottano di più sono al tiro: si divora un gol da centro aerea, poi spreca un’altra occasione, dopo aver soffiato il pallone in pressing.

TUTTOSPORT 5 – Molto movimento ma anche molta imprecisione. Calcia altissimo un bell’invito di Kessie e nella ripresa svirgola dal limite di sinistro.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Poco coinvolto e quando viene tirato in ballo dai compagni sbaglia spesso la giocata. Si divora una grande occasione da rete solo in mezzo all’area. Partita storta.