Sacchi su Theo Hernandez: «Quella diagonale sbagliata significa non essere concentrati!». Le forti dichiarazioni dell’ex allenatore

Le dichiarazioni di Arrigo Sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, dopo la vittoria del Milan contro la Juventus che ha portato i rossoneri in finale di Supercoppa Italiana.

PAROLE – «Ma come si può fare una diagonale simile? Significa non essere concentrati, non essere sul pezzo, non leggere lo sviluppo dell’azione. Però, dopo quell’errore, si è ripreso e questo testimonia che il carattere c’è».