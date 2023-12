Sacchi: «Troppe volte in stagione Milan non all’altezza». Poi parla di Pioli: le sue parole alla Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per parlare tra le altre cose anche del Milan. Le sue dichiarazioni.

SACCHI – «Intanto che comincino a vincere, poi si vedrà. Certo il Borussia Dortmund dovrà battere il Psg e non sarà semplice, ma la cosa più complicata mi sembra il successo del Milan. La fiducia ce l’ho, ma non vorrei illudermi: troppe volte, in questa stagione, i rossoneri non sono stati all’altezza. Non so di chi sia la colpa per un rendimento tanto discontinuo, di sicuro non si possono addossare tutte le responsabilità a Pioli. So, però, che quando si comprano soltanto stranieri il processo di ambientamento sarà lungo e faticoso»