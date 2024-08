Sacchi SICURO: «Milan non brillantissimo, ma i tifosi devono avere pazienza». Poi parla del Parma

Sacchi SICURO: «Milan non brillantissimo, ma i tifosi devono avere pazienza». Poi parla della sfida col Parma

Arrigo Sacchi è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della sfida di domani tra Parma e Milan. Le sue dichiarazioni.

PARTITA – «Sono due squadre che mi hanno dato tanto e alle quali sono profondamente grato. Sarà una partita interessante, perché sia il Parma sia il Milan hanno il bel calcio nel loro dna»

PARMA – «L’ho visto nella prima di campionato, quando ha pareggiato contro la Fiorentina, e mi ha fatto un’ottima impressione. Ha sbagliato tanti gol, è vero, ma ha dominato il campo e probabilmente avrebbe meritato la vittoria. Contro il Milan sarà un altro esame, dovrà avere la forza di ripetersi: io penso che ne abbia le possibilità»

COSA DEVE FARE IL PARMA – «Premessa: i rossoneri, nel debutto contro il Torino, non mi sono sembrati brillantissimi. Si sono visti dei limiti che devono sparire. E in fondo è giusto così, perché siamo soltanto all’inizio della stagione. Se il Parma riuscirà a pressare con continuità, come ha fatto contro la Fiorentina, e a sviluppare le azioni in velocità, allora il Milan potrebbe avere qualche problema. I rossoneri non devono concedere spazi e devono essere pronti a ripartire immediatamente»

DIFFERENZA TECNICA – «Su questo non si discute, e infatti il Parma, per superare l’ostacolo, dovrà raddoppiare o triplicare gli sforzi. Il Milan, per evitare di farsi intrappolare, dovrà a sua volta cercare il possesso palla e l’aggressione dell’avversario»

NUOVI ACQUISTI – «Fonseca sta lavorando per assemblare i giocatori e formare una squadra. E’ un’operazione che richiede tempo e il pubblico deve avere pazienza. L’obiettivo del Milan dev’essere avere un collettivo nel quale tutti e undici, nessuno escluso, partecipano alla fase offensiva e difensiva. Conta il progetto, gli interpreti vengono dopo»