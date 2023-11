Sacchi duro su Leao: «Non sopporto chi non sfrutta il proprio talento»

L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, si è espresso duramente sull’attuale numero 10 dei rossoneri, Rafael Leao

Intervistato dal Corriere della Sera, Arrigo Sacchi non si risparmia nelle critiche a Rafael Leao, attaccante del Milan.

LE PAROLE – «Non sopporto chi non sfrutta appieno il proprio talento. Quel ragazzo ha qualità evidenti, ma sta raccogliendo meno di quanto potrebbe. Nel calcio, la testa va allenata non solo per colpire la palla».