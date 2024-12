Sacchi su Fonseca: «Giusto dargli tempo: mi sembra che ci sia stata una crescita rispetto a...»

Le parole di Arrigo Sacchi su Paulo Fonseca, allenatore del Milan: «Giusto dargli tempo: mi sembra che ci sia stata una crescita rispetto a…»

Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi ha commentato così il lavoro svolto fin qui da Paulo Fonseca tra Serie A e Champions.

PAROLE – «Parlando dei rossoneri bisogna premettere una cosa: la continuità, in questa stagione, non è ancora stata trovata. La squadra di Fonseca fa buone prestazioni e poi, all’improvviso, cala. Si tratta, secondo me, di un fenomeno normale se consideriamo che l’allenatore è al suo primo anno di lavoro, e che i giocatori devono adattarsi ai suoi metodi e alle sue idee.

E’ giusto dare tempo al tecnico affinché riesca a mettere in campo, e a far vedere, ciò che si è proposto. Nel mese di novembre, in sei partite ha raccolto quattro vittorie e due pareggi: mi sembra che ci sia una crescita rispetto al periodo iniziale e questo vuol dire che aumentano anche la fiducia e l’autostima».