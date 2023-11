Sacchi spara a zero: «In Italia le squadre sono in rosso e vincere così è rubare». Le parole dell’ex allenatore

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della presentazione del suo libro.

SACCHI – «È un paese dove le squadre sono in rosso, di bilancio, perché sono tattici. E non danno un gioco, cerca di sfruttare l’errore altrui, allora deve mettere un calciatore di grande valore. Aiuta poco la squadra e poi approfitta dell’errore altrui. Vincere con i bilanci in rosso è rubare».

CALCIO OFFENSIVO – «Qualche movimento del calcio offensivo c’è. Ma l’Italia è sempre in ritardo. Gli strateghi non sono tantissimi ma anche le squadre più piccole cercano di migliorarsi ma è il paese che non si migliora. È questo cade anche sul calcio. Un Paese che è sempre in ritardo».