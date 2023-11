Sandro Sabatini ha parlato negli studi di Mediaset dopo il match tra Milan e Psg di Champions League

Sandro Sabatini a Mediaset dopo Milan Psg.

PAROLE – «Pioli in? Sì sì, l’hashtag Pioli Out è usato a sproposito. È la partita dell’umiltà, del gruppo, al confronto di un atteggiamento presuntuoso del PSG. Ha giocato da superiore ma non era superiore».