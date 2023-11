Sabatini elogia il rossonero: «Campione di modestia, è un combattente»

Sabatini elogia il rossonero: «Campione di modestia, è anche un combattente». Le sue dichiarazioni a Taconazo

Walter Sabatini è intervenuto ai microfoni di Taconazo per parlare dell’attaccante del Milan Olivier Giroud. Le sue parole.

SABATINI – «È un campione di modestia, lo so perché me lo diceva Massara. Lui è un modesto, realmente, sempre e in qualsiasi squadra: mette la sua modestia a disposizione della squadra, quando c’è bisogno di lui non si fa mai pregare, è un combattente e un esempio, al di là delle qualità tecniche che sono straordinarie ovviamente. Ma è un esempio per chi gicoa a calcio ed è giovane, un professionista di grandissime qualità etiche e morali»