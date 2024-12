Sabatini difende Fonseca: «Si salva ancora e non è l’unico dei problemi!». Stoccata alla società

Fonseca Milan, Sandro Sabatini, noto giornalista, ha difeso il tecnico portoghese dopo la vittoria contro il Verona

Dalle colonne di calciomercato.com, Sandro Sabatini ha parlato così di Verona–Milan:

PAROLE – «Fonseca salva la panchina anche all’ennesima ultima spiaggia, stavolta ambientata a Verona dove si festeggia con il pandoro e – per l’occasione – con il panettone che l’allenatore portoghese riporta a casa Milanello. Il migliore in campo (e di tutto il 2024 rossonero) è Reijnders, che con il suo gol mette il fiocco sul pacchetto regalo, questa vittoria che toglie un po’ di tristezza alla classifica. Di positivo, anche se a piccole dosi, c’è poi il rendimento umile ma efficace sia di Jimenez che di Terracciano, oltre naturalmente a Fofana che indovina la traiettoria di un assist meraviglioso quanto poi la cometa del gol. La sostanza, cioè la classifica, dice che il Milan “festeggia” il Natale con 26 punti in 16 partite. Pochi in generale. Non molti nello specifico di una rosa zoppicante e di una situazione in cui il triangolo società-squadra-allenatore sembra obiettivamente sbilenco. Con otto assenti in partenza e Leao fuori dopo mezz’ora, la sensazione particolare diventa impressione generale: Fonseca è uno dei problemi. Ma non l’unico. Anzi».