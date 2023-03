Sabatini: «Leao è distratto dal contratto»

Sandro Sabatini, famoso giornalista, ha parlato del momento vissuto da Rafael Leao: portoghese distratto dalla questione contrattuale

Ospite a Pressing, Sandro Sabatini ha parlato così di Rafael Leao, esterno del Milan:

«Leao sta giocando male da inizio 2023 a parte in casa della Salernitana. Per me non è per colpa della nuova posizione in campo, è solo una giustificazione. Leao probabilmente è distratto dal contratto o magari ha già la testa da un’altra parte».