Ronaldinho è in carcere in Paraguay da qualche giorno e a breve avrà inizio il torneo di calcio dove parteciperà anche l’ex Milan

Come riportato da La Nacion Ronaldinho, in carcere in Paraguay per documenti falsi e riciclaggio di denaro, disputerà il torneo di calcio che si terrà nel penitenziario dov’è in custodia cautelare.

La sua partecipazione al torneo è vincolata dal fatto che Dinho non potrà segnare ma al massimo mandare gli altri in porta.