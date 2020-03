Ronaldinho compie 40 anni: dal Pallone d’Oro al carcere

Ronaldinho proprio oggi compie 40 anni. L’asso brasiliano ha segnato un’epoca in cui esistevano i veri numeri 10

Ronaldinho proprio oggi compie 40 anni. L’asso brasiliano ha segnato un’epoca in cui esistevano i veri numeri 10, trequartisti a tutto campo con tanto estro e pochi compiti tattici. Eravamo ancora nell’era pre tiki taka, quando il Gaucho dava spettacolo nel Barcellona poi campione d’Europa.

In quel passato lontano solo pochi anni Ronaldinho conquistava anche il Pallone d’Oro, premio quanto mai meritato. Il 2020, invece, non sembra proprio l’anno della gloria per l’ex calciatore, arrestato soltanto pochi giorni fa in Paraguay. Il talento verdeoro ha comunuque dato spettacolo in carcere vincendo un torneo di calcetto da protagonista. Quando si dice dalle stelle alle stalle…