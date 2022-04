Romagnoli Lazio: in corso il vertice a Formello. Presente anche Lotito, si tratta per trovare l’intesa

Come riportato da Sportitalia è in corso il vertice a Formello per trovare l’intesa sulla firma di Alessio Romagnoli con la Lazio. Presente anche Claudio Lotito.

Il capitano del Milan sembrerebbe deciso a non accettare l’offerta di rinnovo a ribasso dei rossoneri, trasferendosi così a zero al club di cui è tifoso.