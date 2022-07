Romagnoli Lazio, Lotito frena: «Non è ancora fatta. Prima serve un’uscita»

Tutto fatto per Romagnoli alla Lazio? Non proprio, Claudio Lotito frena l’entusiasmo dei biancocelesti. Le sue dichiarazioni

Tutto fatto per Alessio Romagnoli alla Lazio? Sì, o quasi. La quadra dell’affare sembra essere stata trovata ieri pomeriggio: quinquennale con ingaggio da 3,4 milioni al giocatore e un milione di commissioni agli agenti. Mancano solo le visite mediche e la firma per convolare ufficialmente a nozze.

Claudio Lotito – però – dalle colonne de Il Messaggero frena l’entusiasmo: «Non è tutto fatto. Ora siamo in sei, crediamo all’affare Mario Gila e non torniamo indietro. Oltretutto è un rinforzo per il centro-destra, deve uscire uno a sinistra lì dietro». Vedremo se effettivamente servirà la cessione di Acerbi prima di accogliere il figliol prodigo oppure se Romagnoli potrà già da subito vestire i colori della sua squadra del cuore.