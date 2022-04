Romagnoli Lazio: il difensore scalpita, ma l’affare con il Milan non decolla

Domenica sera Romagnoli ha confessato ai tifosi della Lazio la voglia di sbarcare a Formello: la trattativa però non decolla

Alessio Romagnoli vuole la Lazio. Come riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, l’attuale difensore e capitano del Milan, in scadenza di contratto a giugno, avrebbe confessato domenica sera ai tifosi della Lazio il desiderio di trasferirsi nella Capitale.

« Fossi per me verrei di corsa», le parole del classe ’95, presente all’Olimpico con tutta la sua famiglia. La trattativa però non decolla: Romagnoli chiede un quadriennale da 3.3 milioni a stagione più bonus, Lotito mette sul piatto lo stesso stipendio di Acerbi, ovvero 2.5 milioni più bonus. Una distanza importante e al momento difficilmente colmabile: serviranno altri incontri per cercare di giungere a dama.