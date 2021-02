Romagnoli, così non va: urge un definitivo salto di qualità

Romagnoli è stato protagonista di una nuova gara incolore ieri sera contro la Stella Rossa: è arrivato il momento di diventare grande

Alessio Romagnoli è finito nuovamente nell’occhio del ciclone: il centrale rossonero ha causato ieri il rigore del momentaneo uno a uno e più in generale è sembrato completamente fuori fase, soprattutto rispetto al compagno di reparto Tomori.

CRESCITA DEFINITIVA – Con un rinnovo da cominciare a discutere nei prossimi mesi (alla fine di questa stagione il contratto in essere entrerà in scadenza), Maldini e la società si aspettano un deciso cambio di rotta in questa parte finale di stagione. Altrimenti verrà il tempo delle scelte che potranno anche non includere più Romagnoli nel gruppo rossonero.