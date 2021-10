Ibrahimovic ritrova Mourinho: 52 trofei in due

A scaldare la sfida tra Roma e MIlan c’è anche il rapporto che lega Ibrahimovic e Mourinho, i due hano vinto tanto, anche insieme

Roma Milan non sarà una partita come le altre per Zalatan Ibrahimovic: l’attaccante rossonero ritrova Josè Mourinho, che lo ha allenato in più di un’occasione.

I due hanno vinto tanto: 52 trofei in due. Cinque di questi conquistati insieme quando i percorsi si sono incrociati, tra Inter e Manchester United: uno scudetto, una Supercoppa italiana, un’Europa League, una Coppa di Lega inglese e un Community Shield. Questa sera, sul prato dell’Olimpico, dovranno aiutare Roma e Milan a continuare a scrivere una nuova storia: i giallorossi devono difendere la posizione in zona Champions, i rossoneri non nascondono più i sogni scudetto. Ibrahimovic è in ballottaggio con Giroud, ma questa volta è favorito rispetto al francese e dopo aver battuto l’amico Mihajlovic, punta a battere anche l’amico Mou.