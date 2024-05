Amichevole Roma Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vederla

Amichevole Roma Milan streaming LIVE e diretta tv: dove vedere la sfida tra Bonera e De Rossi in programma alle ore 19:00 (13:00 italiane) a Perth in Australia

Domani alle ore 13:00 italiane (19:00 in Australia) il Milan guidato da Daniele Bonera scenderà in campo a Perth per la sfida amichevole contro la Roma di Daniele De Rossi.

I tifosi rossoneri e tutti gli appassionati potranno seguire la sfida solo tramite l’APP AC Milan attraverso registrazione e autenticazione. Non sono previste altre coperture televisive.