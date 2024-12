Roma Lecce 4-1: prima gioia per Ranieri all’Olimpico

Roma Lecce 4-1: i giallorossi centrano la prima vittoria dell’era Ranieri. Goleada all’Olimpico, in gol anche l’ex Milan Saelemaekers

Buona la quarta per mister Claudio Ranieri sulla panchina della Roma. Dopo aver chiuso in parità il primo tempo della sfida col Lecce, valida per il 15° turno di Serie A, il nuovo allenatore giallorosso è riuscito finalmente a trovare la sua prima vittoria.

Per di più dinanzi ai suoi tifosi. I mattatori dell’incontro? L’ex Milan Saelemaekers, Mancini, Pisilli e Kone, con uno scatenato El Shaarawy in versione assistman. Sul fronte opposto, il pari era stato segnato da Krstovic su rigore.