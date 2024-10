Rinvio Bologna Milan, l’aneddoto sulla Lega Serie A lascia di stucco! Felsinei intransigenti, muro assoluto

Rinvio Bologna Milan, l’aneddoto: la Lega Serie A aveva ipotizzato una donazione alla popolazione alluvionata. Muro dei felsinei

Clamoroso retroscena svelato dalla Gazzetta dello Sport sul rinvio della gara tra Bologna e Milan, inizialmente prevista per oggi alle 18 al Dall’Ara.

La Lega Serie A aveva ipotizzato anche una donazione alla popolazione alluvionata, in sostituzione del 50% ricavato dal botteghino (che il Bologna aveva deciso di destinare). Un’idea che non è stata approfondita. Per il club rossoblù fa fede l’ordinanza del Sindaco.