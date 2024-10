Rinvio Bologna Milan, Ravezzani sentenzia: «Serie A ingestibile! In futuro succederà che...»

Rinvio Bologna Milan, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha criticato duramente la decisione di spostare la sfida: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha parlato in questi termini del rinvio di Bologna–Milan. Le parole:

PAROLE – «Dunque non c’era ragione per rinviare Bologna-Milan a parte solidarietà verso le zone limitrofe colpite giorni prima dal maltempo. Si crea un precedente terribile. Qualsiasi sindaco potrà bloccare un evento a scelta (altri si sono tenuti) per ragioni solidali. Serie A ingestibile».