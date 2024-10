Rinvio Bologna Milan, c’entra anche Lotito! Favore a De Laurentiis, la vicenda si allarga

Rinvio Bologna Milan, c’entra anche Claudio Lotito! Il patron della Lazio, storico alleato di De Laurentiis, ha spinto per lo spostamento

Clamoroso retroscena svelato da Repubblica sul rinvio della gara prevista per oggi alle 18 al Dall’Ara tra Bologna e Milan. Claudio Lotito, presidente della Lazio e storico alleato in Lega di De Laurentiis, ha avuto parte attiva nella vicenda spingendo per lo spostamento della sfida.

La decisione avvantaggia sicuramente il Napoli che potrà ora affrontare i rossoneri privi degli squalificati Reijnders e Theo Hernandez. Doppia beffa per il Diavolo.