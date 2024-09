Rinnovo THEO HERNANDEZ, si procede con fiducia: le ultimissime sulla situazione CONTRATTUALE del difensore francese

Continua a tenere banco in casa Milan la situazione contrattuale di Theo Hernandez. Il terzino francese, uno dei volti più rappresentativi del club, ha il contratto in scadenza nel 2026.

Come riportato dal Corriere dello Sport le trattative per il prolungamento proseguono con fiducia. In questo momento, comunque, c’è distanza tra domanda e offerta: Theo vorrebbe guadagnare otto milioni di euro mentre il club vorrebbe offrirgliene tra i sei e i sette.