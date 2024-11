Rinnovo Theo Hernandez, la situazione con il Milan è in stand-by: queste le richieste del giocatore

Rinnovo Theo Hernandez, la situazione con il Milan è in stand-by: le trattative si sono fermate e queste sono le richieste del giocatore sull’ingaggio

Come riporta il Corriere della Sera, il rinnovo di Theo Hernandez con il Milan è in questo momento bloccato. Non ci sono sensazioni negative tra le parti, anche perché il giocatore ha ribadito che vuole rimanere in rossonero.

Allo stesso tempo però il club del Diavolo prende tempo per meditare sulle richieste di ingaggio di Theo. Il francese chiede un passaggio dai 4,5 milioni annui di adesso a 6,5-7 milioni.