Rinnovo Theo Hernandez, Ibrahimovic fa chiarezza: «Posso dirvi solo questo»

Rinnovo Theo Hernandez, arrivano aggiornamenti. Le parole di Zlatan Ibrahimovic nel prepartita di Milan Cagliari

Nel prepartita di Milan–Cagliari, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Zlatan Ibrahimovic. Queste le sue parole sul rinnovo di Theo Hernandez:

SUL RINNOVO DI THEO – «Siamo soddisfatti di quel che sta facendo. Ovvio che deve continuare come tutti gli altri, è felice di essere qua. Vuole giocare al Milan come tutti gli altri e non c’è qualcosa di complicato. È tutto sotto controllo»