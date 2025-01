Rinnovo Theo Hernandez, il futuro del terzino francese resta in bilico: il club rossonero si aspetta un deciso cambio di rendimento

La Gazzetta dello Sport, dopo le indiscrezioni di ieri, conferma la situazione in bilico nel calciomercato Milan rispetto al futuro di Theo Hernandez.

Anche il duro Conceiçao non è finora riuscito a coinvolgerlo al meglio. Da un allenatore

portoghese all’altro i fattori non cambianoe il risultatoè anche la panchina. Da qui Hernandez si

rialzerà per giocare stasera titolare a Zagabria. Per il Milan è un dentro o fuori, ma lo è un po’anche per Theo. La fascia sinistra non ha altri inquilini, e le chiavi fino a fine stagione potranno restare a lui. Ma poi? Il rinnovo con adeguamento a queste condizioni è improbabile, il club vuole che prima il giocatore ripaghi la fiducia e l’investimento. Il contratto scade nel 2026: la storia potrebbe interrompersi prima. A meno che turbo Theo non riprenda a schiacciare sull’acceleratore. Da stasera. Nessuno va veloce come lui: anche la trattativa per il rinnovo a quel punto procederebbe spedita.