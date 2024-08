Rinnovo Theo Hernandez Milan, avviati i primi CONTATTI con l’entourage del francese! Ecco quando la trattativa entrerà nel VIVO. I dettagli

Secondo quanto riportato da Il Giornale, tra i punti importanti dell’estate del Milan c’è anche quello relativo al rinnovo di contratto di Theo Hernandez.

Il terzino francese andrà in scadenza al termine del 2026 e il club rossonero vuole anticipare i tempi per evitare brutte sorprese. Infatti, il Milan avrebbe avviato i primi contatti con Theo e il suo entourage per imbastire il rinnovo di contratto. Inoltre, è possibile che la trattativa entri nel vivo nel mese di settembre. Il club è pronto a mettere sul piatto un rinnovo a 6 milioni di euro fino al 2028.