Rinnovo Theo Hernandez, l’ultima indiscrezione fa felici i tifosi rossoneri! Cosa sta succedendo

Rinnovo Theo Hernandez, il Bayern Monaco si allontana dal francese essendo ormai vicinissimo all’estensione del contratto di Davies

Come riportato da Sky Germania, arriva per il calciomercato Milan un’ottima notizia per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Il Bayern ha fatto progressi significativi per quanto riguarda l’estensione del contratto di Davies. Le trattative sono in corso e positive. Anche il Manchester United è consapevole che Davies probabilmente firmerà un nuovo contratto con il Bayern.