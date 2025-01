Rinnovo Theo Hernandez, l’indiscrezione post Supercoppa infiamma i tifosi! Volontà chiara e futuro già deciso

Rinnovo Theo Hernandez, dopo la Supercoppa Italiana sarebbe impensabile non andare avanti insieme

Luca Bianchin, sulle righe de La Gazzetta dello Sport, dopo il successo ottenuto contro l’Inter in Supercoppa Italiana, ha commentato così la situazione relativa a Theo Hernandez e al suo futuro con il Milan.

LE PAROLE – «Per mesi si è parlato di Theo come giocatore a rischio mercato. Chiaro che il derby cambia parecchio. Come si può ora pensare di non andare avanti insieme? Come si fa a non ragionare – in fretta, prima che l’estate si avvicini – sull’accordo per il rinnovo?»