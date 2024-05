Rinnovo Simic, dirigenza del Milan PREOCCUPATA da questo scenario: beffa da evitare, il piano di Ibrahimovic

Rinnovo Simic, non decollano le trattative per il prolungamento del difensore in scadenza nel 2025: beffa da evitare

Come riportato dal Corriere dello Sport, il calciomercato Milan è alle prese anche con la grana relativa al rinnovo di Simic, difensore centrale attualmente in scadenza nel 2025.

Le trattative stanno andando ormai avanti da diverse settimane ma l’accordo ancora non c’é. I rossoneri vogliono evitare il rischio beffa, ovvero quello di perdere il ragazzo a parametro zero tra un anno. Per questo Simic potrebbe finire allo Stoccarda come parziale contropartita per Guirassy nel caso in cui il Milan decida di accelerare per il 28enne.