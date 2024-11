Rinnovo Reijnders, Ibrahimovic blinda l'olandese: idee chiare, agli agenti ha detto che... Ultimissime

Rinnovo Reijnders, Ibrahimovic pronto a blindare il centrocampista olandese: raddoppio dell’ingaggio in vista. I dettagli

Come riportato da calciomercato.com, il calciomercato Milan è pronto a blindare con il rinnovo del contratto Tijjani Reijnders, centrocampista legato al momento al club rossonero da un contratto fino al 2028 da 1.6 milioni di euro, bonus inclusi.

PAROLE – «Un primo contatto esplorativo tra gli agenti del giocatore e la dirigenza rossonera c’è già stato, per capire quali sono le richieste del centrocampista e quanto il Milan è disposto a mettere sul piatto: lato club c’è stata l’apertura alla possibilità di raddoppiare l’ingaggio che percepisce ora, come riconoscenza per quello che sta facendo fin dal suo arrivo. Preso nell’estate 2023 per circa 20 milioni, in pochi mesi Reijnders si è ritagliato subito un ruolo da protagonista diventando un giocatore fondamentale».