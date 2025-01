Rinnovo Reijnders, firme in arrivo! Cifre e dettagli, olandese blindato dal club

Rinnovo Reijnders, prolungamento ormai deciso: cifre e dettagli, la firma dell’olandese arriverà con l’arrivo del nuovo anno

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan è pronto a blindare Tijjani Reijnders.

Intanto, conscio della rapida esplosione del suo gioiello, il Milan è stato rapido nel trovare l’accordo per prolungare il contratto di Reijnders. L’annuncio ufficiale sarà dato solo nel 2025, ma le due parti si legheranno fino al 2029 con opzione per un anno in più e contestuale adeguamento dell’ingaggio, che con i bonus verrà praticamente raddoppiato dagli 1,7 milioni attuali. La mossa della dirigenza rossonera è arrivata con tempismo, visto che oggi Tiji è finito nel mirino di tutte le big europee, Real Madrid in testa. L’olandese, però, da subito ha espresso il suo desiderio di restare a Milano e, a meno di sorprese (cioè offerte decisamente fuori mercato), i tifosi rossoneri potranno goderselo ancora per parecchio tempo.