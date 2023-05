Rinnovo con il Milan: ecco quando sarà il Leao Day

La tenelovela di mercato del rinnovo di Leao con il Milan sta giungendo ad una lieta conclusione. Il giorno della firma

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio la firma del portoghese sul nuovo accordo era già in programma questa settimana. Dopo la vittoria contro la Sampdoria e i due giorni liberi concessi da Stefano Pioli, la nuova agenda del Milan ha messo in programma l’appuntamento per la firma e l’annuncio per venerdì 26 maggio.