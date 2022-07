Rinnovo Maldini e Massara, oggi ufficialità: più che festa è un sollievo

Oggi l’ufficialità del rinnovo di Paolo Maldini e Frederic Massara con il Milan. Dopo un mese di tensione, tutto sembra essersi risolto

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno finalmente trovato l’accordo per il rinnovo con il Milan. La lunga giornata di ieri, raccontata da MilanNews24 in diretta dalla sede rossonera, ha sbloccato la situazione. Come riporta la Gazzetta dello Sport stamattina, più che una festa è un sollievo.

Il Milan riparte da due degli artefici più importanti delle ultime due trionfali stagioni. La firma è stata complessa, come testimoniato dalle parole di Maldini all’uscita dalla sede, ma alla fine è arrivata. Al centro della questione il desiderio di maggiore autonomia del direttore tecnico, il quale però ha fatto qualche passo indietro su alcuni punti. Ora comincia programmazione in vista della prossima stagione in cui ci sarà da difendere il titolo di campioni d’Italia.