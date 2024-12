Rinnovo Maignan, intesa vicinissima tra le parti! Cosa manca per chiudere, firma in arrivo

Rinnovo Maignan, intesa vicinissima tra le parti per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2026. I dettagli

Come riportato da Tuttosport, il calciomercato Milan è in definizione per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Mike Maignan, portiere francese attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Rimanendo in tema di rinnovi di contratto, va segnalato come in casa Milan vi siano ancora discussioni su quella relativa a Mike Maignan, con le parti che devono accordarsi definitivamente su parte fissa e bonus.