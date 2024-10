Rinnovo Maignan, cifre da CAPOGIRO per il francese! PRONTO alla firma, spazzati VIA i dubbi

Rinnovo Maignan, cifre da capogiro per il portiere francese: pronti 6 milioni di euro fino al 2028, firma in arrivo

Come riportato da Tuttosport, e in particolare da Nicolò Schira, ci siamo nel calciomercato Milan per il rinnovo di Mike Maignan, portiere francese del club rossonero attualmente in scadenza a giugno del 2026 e con un ingaggio da 2.8 milioni di euro, bonus inclusi.

Le parti avrebbero raggiunto infatti una bozza d’intesa sulla base di 6 milioni di euro bonus inclusi fino al 2028 e la firma è attesa per le prossime settimane. Poi i rossoneri apriranno il dossier legato a Theo Hernandez.